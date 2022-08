++ F1:Belgio; Ferrari Leclerc con nuovo motore,parte dal fondo + (Di venerdì 26 agosto 2022) La Ferrari di Charles Leclerc avrà un motore nuovo ibrido a Spa in vista del GP del Belgio. Manca ancora il comunicato della FIA, ma la scelta della scuderia di Maranello è stata fatta e confermata ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) Ladi Charlesavrà unibrido a Spa in vista del GP del. Manca ancora il comunicato della FIA, ma la scelta della scuderia di Maranello è stata fatta e confermata ...

lacittanews : Previsto un controllo sui valori di usura e rigidità del fondo, chi non rientrerà nei parametri rischia la squalifi… - gazzettaparma : Nuovo motore, la Ferrari di Leclerc partirà dal fondo al Gran premio del Belgio - glooit : F1, Belgio: Ferrari di Leclerc con nuovo motore, parte dal fondo leggi su Gloo - Agenzia_Ansa : La Ferrari di Charles Leclerc avrà un motore nuovo ibrido a Spa in vista del GP del Belgio. Manca ancora il comunic… - Formula1WM : #Ferrari: penalità per Leclerc nel GP del Belgio, partirà dal fondo per sostituzione della PU… -