EMINEM E SNOOP DOGG | la performance in anteprima mondiale

(Di venerdì 26 agosto 2022) Le icone del rapconquisteranno il palco dei “VMAs” 2022 per unaunica nel suo genere, “From the D 2 The LBC”. Ispirata al mondo del metaverso Otherside, e creata in collaborazione con Yuga Labs. I “VMAs” 2022 andranno in onda in diretta dal Prudential Center domenica 28 agosto. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta nella notte tra il 28 e il 29 agosto a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre-show.sono in lizza per il “Best Hip Hop” con “From The D 2 The LBC” La prima collaborazione tra le due star dell’hip hop in oltre 20 anni.si esibirà per la prima volta dopo ...

Dogg si esibiranno agli MTV Music Awards con un brano a tema NFT Quest'anno, durante i Video Music Awards di MTV, le icone del rap Dogg canteranno il loro ultimo singolo: Dogg saliranno insieme sul palco del Prudential Center di Newark. Domenica 28 agosto LL Cool J, Nicki Minaj e Jack Harlow condurranno gli MTV Video Music Awards 2022 per una serata ... Snoop Dogg and Eminem will perform their song "From the D 2 The LBC" in what organizers promise will be a first-of-its-kind experience.