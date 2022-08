Elezioni: Borghi, 'gravissime minacce Morani, solidarietà' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “gravissime le minacce di morte alla nostra candidata Alessia Morani, cui va tutta la solidarietà, e al Partito Democratico delle Marche. Ancora una volta, lanciamo un appello ad abbassare i toni e a un confronto civile. E comunque non ci lasciamo intimidire”. Lo scrive su Twitter il deputato dem e responsabile politiche per la Sicurezza nella Segreteria del Pd, Enrico Borghi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “ledi morte alla nostra candidata Alessia, cui va tutta la, e al Partito Democratico delle Marche. Ancora una volta, lanciamo un appello ad abbassare i toni e a un confronto civile. E comunque non ci lasciamo intimidire”. Lo scrive su Twitter il deputato dem e responsabile politiche per la Sicurezza nella Segreteria del Pd, Enrico

