Covid, torna a salire l’incidenza dei casi: tre Regioni a rischio moderato. Calano i ricoveri in ospedale – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 26 agosto 2022) Questa settimana sale l’incidenza dei contagi da Coronavirus, a differenza di quella precedente. Nel periodo tra il 19 e il 25 agosto 2022 sono stati rilevati 277 casi ogni 100mila abitanti contro i 260 della settimana tra il 12 e il 18 agosto. A riferirlo è il consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute sull’andamento della pandemia in Italia. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana scorsa (13% contro 14%). Stabile anche quella dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (45% contro 45%) e quella grazie all’attività di screening (42% contro 42%). Tre Regioni sono classificate a rischio moderato, mentre le ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 agosto 2022) Questa settimana saledei contagi da Coronavirus, a differenza di quella precedente. Nel periodo tra il 19 e il 25 agosto 2022 sono stati rilevati 277ogni 100mila abitanti contro i 260 della settimana tra il 12 e il 18 agosto. A riferirlo è il consuetosettimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute sull’andamento della pandemia in Italia. La percentuale deirilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana scorsa (13% contro 14%). Stabile anche quella deirilevati attraverso la comparsa dei sintomi (45% contro 45%) e quella grazie all’attività di screening (42% contro 42%). Tresono classificate a, mentre le ...

MediasetTgcom24 : Crisanti: 'Studiare nuove restrizioni se il Covid torna aggressivo' #elezioni #crisanti #covid #politiche… - NicolaPorro : ?? Dato #mortalità troppo alto? Qualcosa non torna secondo l’esperto di sanità pubblica???? - daniele19921 : RT @mbx1900: A scuola si torna normalità. Via tutte le follie covid. Fine isolamento da contatto stretto in caso dì positivo in classe(foll… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: L’incidenza del contagio da coronavirus torna a salire in Italia nell’ultima settimana dopo un mese di decrescita continuai ma… - DilectisG : RT @fanpage: L’incidenza del contagio da coronavirus torna a salire in Italia nell’ultima settimana dopo un mese di decrescita continuai ma… -