Calci, pugni e bottigliate per una sigaretta: paura per due ragazze (Di venerdì 26 agosto 2022) Attimi di paura per due ragazze che nella notte tra giovedì e venerdì sono state vittima di una violenta aggressione. Il motivo? Essersi rifiutate di dare una sigaretta ad un ragazzo straniero che gliela aveva chiesta poco prima. A seguito dell'accaduto l'uomo è riuscito a fuggire mentre le malcapitate sono state portate in ospedale in per tutti gli accertamenti del caso. Leggi anche: Roma, dogo argentino azzanna un labrador sotto gli occhi indifferenti del padrone: è la 4ª aggressione dello stesso cane ragazze aggredite per una sigaretta: i fatti Siamo a Roma, in Piazza del Pigneto. Qui due ragazze — di 48 e 35 anni entrambe alticce, come verificato dai soccorritori — al termine di una serata sono andate al distributore automatico per comperare un pacchetto di sigarette. Fin qui ...

