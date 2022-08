Bimbo di 3 anni annega in piscina (Di venerdì 26 agosto 2022) Un Bimbo di appena 3 anni è morto annegato mentre si trovava nella piscina all’interno della villa dei nonni, in provincia di Livorno. Il piccolo sarebbe morto dopo essere caduto accidentalmente in acqua Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 agosto 2022) Undi appena 3è mortoto mentre si trovava nellaall’interno della villa dei nonni, in provincia di Livorno. Il piccolo sarebbe morto dopo essere caduto accidentalmente in acqua

Giorgiolaporta : Avete strumentalizzato il corpicino esanime di un bimbo siriano di 3 anni per aprire un evento di partito e ora fat… - matteosalvinimi : Drogato, senza patente, sotto effetto di droga e con una gamba ingessata investe e uccide un bimbo di 12 anni. Foll… - emergency_ong : ?? #Afghanistan #Kabul 27 vittime ricevute al momento in seguito a un'#esplosione avvenuta nel quartiere PD17. Tra l… - QdSit : Un bambino di 3 anni è morto per annegamento nella piscina della villa dei nonni, una famiglia di origine milanese,… - FirenzePost : Bibbona (Li): bimbo di 3 anni muore annegato cadendo in piscina. Inutili i soccorsi -