Benzina e diesel, brutte notizie: i prezzi tornano a salire (Di venerdì 26 agosto 2022) tornano ad aumentare i prezzi dei carburanti sulla rete italiana. Trainati dalle quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo, che ieri hanno chiuso la giornata con alcune variazioni, si registrano dei nuovi rialzi anche per quanto riguarda... Leggi su europa.today (Di venerdì 26 agosto 2022)ad aumentare idei carburanti sulla rete italiana. Trainati dalle quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo, che ieri hanno chiuso la giornata con alcune variazioni, si registrano dei nuovi rialzi anche per quanto riguarda...

ilpost : In California è stato approvato un piano per limitare e poi vietare l’acquisto di nuovi veicoli a benzina o a diesel - FulvioImpiumi : RT @alexotaningocce: Vedere il #diesel costare quasi 30 centesimi in più della #benzina da completamente il senso dell’operazione di market… - FulvioImpiumi : @cronacadiroma Se ti ricordi il diesel e sempre stato 10 cent sotto la benzina, qualcuno sta facendo soldi a palat… - Luca_Zunino : RT @ANSA_Motori: La benzina al self sale a 1,77 euro, schizza il diesel #ANSAmotori - gemin_steven98 : RT @ilpost: In California è stato approvato un piano per limitare e poi vietare l’acquisto di nuovi veicoli a benzina o a diesel https://t.… -