Ancora una nuova data italiana per i Coldplay | Milano 29 giugno 2023

Milano – Ancora una nuova data italiana per i Coldplay: la annuncia Live Nation, spiegando che vista la grande richiesta la band inglese annuncia un quarto concerto a Milano del Music Of The Spheres World Tour che li vedrà nell'estate 2023 ritornare sui palchi dei maggiori stadi in Europa e nel Regno Unito. Dopo l'annuncio delle date italiane, il 21 e 22 giugno 2023 allo Stadio Armando Maradona di Napoli e il 25, 26 e 28 giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano, si aggiunge quindi una quarta data allo Stadio San Siro di Milano il 29 giugno 2023.

