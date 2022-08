Verdi di invidia vogliono fermare il Jovanotti tour: il successo è una colpa (Di giovedì 25 agosto 2022) Verde è il colore dell'invidia, che è madrina dell'ingiustizia. Rondo da Sosa libero, Jovanotti in croce. Tra i rapper finisce più o meno come tra Barabba e Gesù, con il malandrino che torna libero, anche se nel caso si tratta più che di un delinquente di un attaccabrighe di mezza tacca, e il predicatore moderno, che per i fan però è una sorta di padreterno, processato dai farisei in toga. Sotto il sole d'agosto la giustizia viene spiaggiata e il senso del ridicolo va a fondo grazie a due notizie che si tengono insieme. La prima è che i giudici di Milano revocano il Daspo a Rondo, al secolo Mattia Barbieri, ventenne artista al quale un mese fa era stato negato l'accesso a tutti i locali cittadini dopo che si era reso protagonista con cinque suoi sodali di una furibonda rissa, ultimo trofeo di un curriculum ricco di oltraggi, violenze e atti teppistici. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Verde è il colore dell', che è madrina dell'ingiustizia. Rondo da Sosa libero,in croce. Tra i rapper finisce più o meno come tra Barabba e Gesù, con il malandrino che torna libero, anche se nel caso si tratta più che di un delinquente di un attaccabrighe di mezza tacca, e il predicatore moderno, che per i fan però è una sorta di padreterno, processato dai farisei in toga. Sotto il sole d'agosto la giustizia viene spiaggiata e il senso del ridicolo va a fondo grazie a due notizie che si tengono insieme. La prima è che i giudici di Milano revocano il Daspo a Rondo, al secolo Mattia Barbieri, ventenne artista al quale un mese fa era stato negato l'accesso a tutti i locali cittadini dopo che si era reso protagonista con cinque suoi sodali di una furibonda rissa, ultimo trofeo di un curriculum ricco di oltraggi, violenze e atti teppistici. ...

