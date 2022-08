Un Altro Domani Anticipazioni 26 agosto 2022: Julia si ubriaca e commette una follia! (Di giovedì 25 agosto 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 26 agosto su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Patricia fa risultare l'incendio un incidente, ma Carmen vuole comunque parlare con Francisco. Nel presente, Julia, sopraffatta dalle emozioni negative e dall'alcol, compie un gesto azzardato... Leggi su comingsoon (Di giovedì 25 agosto 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unin onda il 26su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Patricia fa risultare l'incendio un incidente, ma Carmen vuole comunque parlare con Francisco. Nel presente,, sopraffatta dalle emozioni negative e dall'alcol, compie un gesto azzardato...

