Ucraina, Russia conferma attacco a stazione ferroviaria (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Sale a 25 morti il bilancio del bombardamento russo che ieri ha colpito Chaplyne, nella regione di Dnipropetrovsk. Due bambini – riporta The Kyiv Independent citando Kyrylo Tymoshenko, numero due dell’ufficio della presidente ucraino – sono tra le vittime dell’attacco che ha colpito un treno passeggeri. I responsabili dell'”atroce attacco russo contro i civili” alla stazione ferroviaria di Chaplyne “dovranno risponderne” ha dichiarato su Twitter l’alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, esprimendo ferma condanna. “L’attacco missilistico della Russia su una stazione ferroviaria piena di civili in Ucraina si inserisce in uno schema di atrocità. Continueremo, insieme ai partner nel mondo, a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Sale a 25 morti il bilancio del bombardamento russo che ieri ha colpito Chaplyne, nella regione di Dnipropetrovsk. Due bambini – riporta The Kyiv Independent citando Kyrylo Tymoshenko, numero due dell’ufficio della presidente ucraino – sono tra le vittime dell’che ha colpito un treno passeggeri. I responsabili dell'”atrocerusso contro i civili” alladi Chaplyne “dovranno risponderne” ha dichiarato su Twitter l’alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, esprimendo ferma condanna. “L’missilistico dellasu unapiena di civili insi inserisce in uno schema di atrocità. Continueremo, insieme ai partner nel mondo, a ...

Palazzo_Chigi : #Meeting22, Draghi: L'indipendenza dal #gas russo è un obiettivo fondamentale per la sicurezza nazionale, perché la… - MeetingRimini : L’Ucraina è un Paese sovrano, libero, democratico, che è stato brutalmente attaccato dalla Russia. Non possiamo dir… - elio_vito : A 6 mesi dall'inizio dell'invasione russa, oggi si celebra il giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina???? Una nazione,… - Trelkowsky2 : RT @ZioKlint: Questa guerra passerà alla storia come una vittoria strategica russa. La Russia avrà fermato l’espansione della NATO, distrut… - StefanoIceCubeR : RT @capuleti_giulia: Le famiglie e le imprese se ne strafottono della guerra in Ucraina,ma si chiedono perchè avete interrotto di comperare… -