Trasporti pubblici Roma – Celli: "Il rientro in servizio dei treni della Metro C è una buona notizia per territorio" (Di giovedì 25 agosto 2022) "Entro la fine del mese saranno di nuovo operativi tutti i treni della linea C della Metropolitana grazie alla riammissione in servizio anche degli otto convogli che erano stati sospesi per motivi di manutenzione. Si tratta di un risultato fondamentale raggiunto dalla nostra amministrazione che permetterà di garantire piena efficienza ad una linea che serve una parte importante del territorio Romano. Una buona notizia per tanti cittadini e lavoratori che quotidianamente raggiungono il centro della città in Metro e che finalmente non saranno più costretti a tempi di attesa lunghi alle banchine. Recuperiamo in questo modo ritardi e mancati interventi di manutenzione che abbiamo ereditato e ai quali ...

