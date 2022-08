Sassuolo: accordo per Adjapong all'Ascoli (Di giovedì 25 agosto 2022) Claude Adjapong sarà presto un nuovo giocatore dell'Ascoli. Questo almeno è ciò che emerge dopo l'incontro tra... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022) Claudesarà presto un nuovo giocatore dell'. Questo almeno è ciò che emerge dopo l'incontro tra...

Agudello33 : Elementi del #SassuoloTwitter con cui mettersi d'accordo per un bel pareggio sabato ? #Spezia #Sassuolo #SerieA - FodenFenomeno : @abatefaria71 Assolutamente d'accordo, se lo metti nel Sassuolo, Cremonese o squadre simili è devastante - infoitsport : Carnevali: 'Pinamonti investimento più importante del Sassuolo. Con l'Inter nessun accordo per il ritorno' - supporter_roma : @FMaggio8 @pormeccartnei74 Io sono d’accordo. Dare Riccardi e ricevere Rugani non sarebbe stato conveniente. Riccar… - SerieBNewsCom : ??#Ascoli, accordo raggiunto col #Sassuolo per il colpo in difesa -