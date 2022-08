“Lui no, non esiste”. Ballando con le stelle, tutti contro Milly Carlucci: subito bufera sul nuovo concorrente (Di giovedì 25 agosto 2022) Enrico Montesano a Ballando con le stelle, proteste del pubblico. Milly Carlucci sta lavorando alacremente per completare il cast della prossima edizione dello show. Si parte sabato 8 ottobre e dunque c’è poco più di un mese per sciogliere gli ultimi dubbi. Intanto nelle ultime ore Eva Robins ha alzato la voce perché a suo dire la conduttrice avrebbe preferito Gabriel Garko a lei. Ma recentemente un’altra polemica ha investito la trasmissione. Si è infatti saputo che l’attore Enrico Montesano ha accettato la proposta di Milly Carlucci di partecipare come concorrente al programma. Nei mesi scorsi il vip ha fatto molto parlare di sé per le sue posizioni negazioniste sul Covid. Già in tanti pregustavano lo scontro con Selvaggia Lucarelli, solitamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Enrico Montesano acon le, proteste del pubblico.sta lavorando alacremente per completare il cast della prossima edizione dello show. Si parte sabato 8 ottobre e dunque c’è poco più di un mese per sciogliere gli ultimi dubbi. Intanto nelle ultime ore Eva Robins ha alzato la voce perché a suo dire la conduttrice avrebbe preferito Gabriel Garko a lei. Ma recentemente un’altra polemica ha investito la trasmissione. Si è infatti saputo che l’attore Enrico Montesano ha accettato la proposta didi partecipare comeal programma. Nei mesi scorsi il vip ha fatto molto parlare di sé per le sue posizioni negazioniste sul Covid. Già in tanti pregustavano lo scon Selvaggia Lucarelli, solitamente ...

