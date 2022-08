petergomezblog : Pd, nello storico circolo Bolognina si cerca di digerire la nuova candidatura di Casini: “Scelta sbagliata, Letta n… - gioman73 : RT @VivoLibera: Il grandissimo professor Frajese fa a pezzi Letta: 'Quando dice -Viva le devianze- inneggia anche alla pedofilia. Facciamo… - Giancar70709960 : @yenisey74 Credo che Letta si sia rincoglionito definitamente e cerca di fare il Salvini! Comunicazione pessima! - SecolodItalia1 : Letta cerca di provocare Tremonti. Che replica e lo mette al tappeto con una battuta - Forever_Purple : @GiuseppeConteIT ha elaborato un programma dettagliato, tutto farina del suo sacco, che cerca d’impostare un percor… -

L'HuffPost

Soprattutto che dirà Enricoquando i suoi stretti alleati della SPD, diremmo i soci di maggioranza nella socialdemocrazia europea, iniziano a pensare che fra la scelta fra 'Putin e l'Europa', ...Se, invece, con ristretti e monolitici parametri culturali, porta a lanciare "progetti ... popolo che nongrandezza e potere, ma vive e cresce solo in Dio. Di un Dio, come scrive Italo ... Letta in cerca di una sveglia «La Russia è entrata in questa campagna elettorale» ha detto il segretario del Pd in un’intervista al quotidiano spagnolo El Periodico: segui tutte le altre notizie politiche della giornata ...Milano, 26 ago. (askanews) - In Italia "si va verso il disastro" economico. "Il problema è che Salvini, Berlusconi, Conte e Fratoianni hanno sfiduciato Draghi. Draghi è oggi è in carica per gli affari ...