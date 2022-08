L’Agcom fa saltare il dibattito Letta-Meloni da Vespa

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 agosto 2022) Non ci sarà ildel 22 settembre a Porta a Porta tra Enricoe Giorgia. Ila due organizzato dal conduttore della Rai Brunoè stato bloccato dalcon una delibera a maggioranza. Dopo aver ricevuto delle segnalazioni, l’Autorità garante per le comunicazioni ha stabilito che un solo faccia a faccia tra soli due candidati violerebbe i principi base della par condicio: la legge che tutela l’accesso equo dei partiti ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Organizzare un unico confronto televisivo non sarebbe conforme ai principi di parità di trattamento e di imparzialità dell’informazione» perché potrebbe determinare «un indebito vantaggio elettorale rispetto agli altri».spiega in una nota che eventuali ...