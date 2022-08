Il “manuale del buon candidato” di Berlusconi in cui si definisce Calenda “mezzo comunista” (Di giovedì 25 agosto 2022) A ogni tornata elettorale (che sia nazionale, locale o europea) dal cassetto di Forza Italia viene tirato fuori un documento. Una sorta di vademecum ricco di “consigli” da consegnare a tutte le personalità politiche che si presenteranno davanti agli italiani durante le settimane precedenti al voto per la classica campagna elettorale. Ha un nome ben preciso, fortemente voluto e sostenuto da Silvio Berlusconi: il “manuale del buon candidato”. Tutto ciò viene aggiornato di volta in volta, in base agli “avversari” politici e al periodo storico. E nell’edizione “Politiche 2022”, l’ex cavaliere suggerisce ai militanti azzurri di attaccare la sinistra (grande e atavico mantra), ma anche il duo Renzi Calenda. manuale del buon candidato, il vademecum di Silvio ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) A ogni tornata elettorale (che sia nazionale, locale o europea) dal cassetto di Forza Italia viene tirato fuori un documento. Una sorta di vademecum ricco di “consigli” da consegnare a tutte le personalità politiche che si presenteranno davanti agli italiani durante le settimane precedenti al voto per la classica campagna elettorale. Ha un nome ben preciso, fortemente voluto e sostenuto da Silvio: il “del”. Tutto ciò viene aggiornato di volta in volta, in base agli “avversari” politici e al periodo storico. E nell’edizione “Politiche 2022”, l’ex cavaliere suggerisce ai militanti azzurri di attaccare la sinistra (grande e atavico mantra), ma anche il duo Renzidel, il vademecum di Silvio ...

