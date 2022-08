Il Grande Fratello VIP 7 potrebbe essere rinviato causa voto? (Di giovedì 25 agosto 2022) In queste ultime ore si sta molto parlando del Grande Fratello VIP 7 e di quello che succederà ai vipponi che dovrebbero entrare nella casa il 19 settembre, pochi giorni prima del voto, e uscire poi il 25 per recarsi alle urne. Una situazione parecchio complessa perchè se è vero che i contagi da covid 19 si stanno attenuando in queste settimane, è anche vero che una sola persona positiva nella casa del GF VIP 7, potrebbe provocare un focolaio. Il motivo è chiaro: i concorrenti faranno una quarantena breve, di qualche giorno, prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP ma poi, il 25, saranno chiamati a uscire per esercitare il loro diritto al voto ( immaginate se così non fosse, nella rete di Berlusconi che in questi giorni invita tutti gli italiani a recarsi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 agosto 2022) In queste ultime ore si sta molto parlando delVIP 7 e di quello che succederà ai vipponi che dovrebbero entrare nella casa il 19 settembre, pochi giorni prima del, e uscire poi il 25 per recarsi alle urne. Una situazione parecchio complessa perchè se è vero che i contagi da covid 19 si stanno attenuando in queste settimane, è anche vero che una sola persona positiva nella casa del GF VIP 7,provocare un focolaio. Il motivo è chiaro: i concorrenti faranno una quarantena breve, di qualche giorno, prima di entrare nella casa delVIP ma poi, il 25, saranno chiamati a uscire per esercitare il loro diritto al( immaginate se così non fosse, nella rete di Berlusconi che in questi giorni invita tutti gli italiani a recarsi ...

