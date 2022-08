GP Belgio 2022, Alonso: “Aston Martin dal 2023? Progetto attraente” (Di giovedì 25 agosto 2022) Fernando Alonso ha parlato alla vigilia del weekend del GP del Belgio 2022 di formula 1: “Aston Martin dal 2023? Ho avuto questa chance, mi hanno chiamato dopo l’addio di Vettel a fine stagione. Abbiamo trovato questo accordo dopo esserci seduti a un tavolo e credo che il Progetto sia molto attraente. Tante persone nuove e piene di talento sono entrate nel team. Siamo contenti di unire le nostre forze”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Fernandoha parlato alla vigilia del weekend del GP deldi formula 1: “dal? Ho avuto questa chance, mi hanno chiamato dopo l’addio di Vettel a fine stagione. Abbiamo trovato questo accordo dopo esserci seduti a un tavolo e credo che ilsia molto. Tante persone nuove e piene di talento sono entrate nel team. Siamo contenti di unire le nostre forze”. SportFace.

