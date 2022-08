Enrico Letta mette in guardia sull' aborto | ' Meloni e Salvini vogliono il modello di famiglia di Orban'

(Di giovedì 25 agosto 2022)ha seguito il solco tracciato da Chiara Ferragni, che in una story sul proprio profilo Instagram ha accusato Fdi di aver reso impossibile la pratica dell'nella regione Marche, ...

marcocappato : Al meeting di CL Enrico Letta ha spiegato quanto sia grave non avere approvato una legge sul fine vita. Sono d'acco… - CarloCalenda : Letta è partito chiedendo un generico tetto nazionale al prezzo dell’energia ed è finito a copiare, uguale uguale,… - BelpietroTweet : Le statistiche britanniche confermano: le restrizioni, rivendicate da Enrico Letta e dal ministro di Leu, sono stat… - atweempoperso : Prima ti ignorano. Poi ti deridono. Poi ti combattono. Poi Enrico Letta ti prende nel campo largo del PD. - ExRenziani : RT @salvini_giacomo: La campagna del 'Terzo polo' – qui l'intervista del renziano Gabriele Toccafondi al @iltirreno di oggi – è chiara: il… -

Liberoquotidiano.it

Tant'è che, mentre noi cercavamo di aiutare Draghi nel suo lavoro,si fossilizzava su battaglie ideologiche come appunto il Ddl Zan, la cannabis, lo ius scholae. Provvedimenti bloccati ...... primo tra tutti Porta a Porta , che avrebbe dovuto ospitare uno storico confronto tra Giorgia Meloni ed. Un faccia a faccia che, però, è stato ufficialmente cassato dall' Agcom . Agcom ... Enrico Letta, giù la maschera: "Dopo il voto dialogo con Conte e Calenda" Di creare uno scontro epico. Per la libertà e contro il pericolo fascista. Enrico Letta, da questa campagna elettorale, sta ricevendo solo sberleffi, polemiche e tante porte in faccia. Stamani, ...Elezioni politiche 2022. Contro la crisi «gli italiani hanno reagito con coraggio e concretezza e insieme abbiamo dimostrato che l'Italia è un grande Paese», ...