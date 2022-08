Elezioni: Quartapelle, 'estendere obbligo scuola non è Urss, è democrazia' (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Bastano due fatti a spiegare la proposta Pd: 1. Chi ha frequentato la scuola dell'infanzia a 15 anni mostra risultati scolastici migliori rispetto a chi ha iniziato con la scuola primaria. 2. Sono le famiglie svantaggiate a tenere più a lungo i figli lontano dall'istruzione. Invece di parlare di fatti, e quindi del fatto che il tempo a scuola è democratico, e che più scuola riduce le diseguaglianze tra i punti di partenza dei bambini e delle bambine, si preferisce parlare di Urss. Così non affronteremo mai seriamente i problemi profondi dell'Italia". Lo scrive sui social Lia Quartapelle, responsabile esteri nella segreteria del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Bastano due fatti a spiegare la proposta Pd: 1. Chi ha frequentato ladell'infanzia a 15 anni mostra risultati scolastici migliori rispetto a chi ha iniziato con laprimaria. 2. Sono le famiglie svantaggiate a tenere più a lungo i figli lontano dall'istruzione. Invece di parlare di fatti, e quindi del fatto che il tempo aè democratico, e che piùriduce le diseguaglianze tra i punti di partenza dei bambini e delle bambine, si preferisce parlare di. Così non affronteremo mai seriamente i problemi profondi dell'Italia". Lo scrive sui social Lia, responsabile esteri nella segreteria del Pd.

