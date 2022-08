Coldplay, Chris Martin sceglie Napoli al posto di Roma e annuncia un’altra data (Di giovedì 25 agosto 2022) I Coldplay tornano in concerto in Italia. I fan hanno atteso più di un’ora su ticketmaster, ticketone e vivaticket per accedere alla pagina di vendita dei concerti annunciati dalla band. Migliaia di persone in “fila virtuale” già dall’alba di questa mattina per accaparrarsi un biglietto del Music Of The Spheres World Tour dell’estate 2023. Ma tra le città che ospiteranno la band, Roma non è stata contemplata dal frontman Chris Martin. Due date a Napoli e tre a Milano I Coldplay si esibiranno in concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 21 giugno 2023, con grande entusiasmo del Sindaco Manfredi. Subito dopo i Coldplay, invece, il 28 giugno si esibirà al Maradona anche Tiziano Ferro. Non solo, a Napoli il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) Itornano in concerto in Italia. I fan hanno atteso più di un’ora su ticketmaster, ticketone e vivaticket per accedere alla pagina di vendita dei concertiti dalla band. Migliaia di persone in “fila virtuale” già dall’alba di questa mattina per accaparrarsi un biglietto del Music Of The Spheres World Tour dell’estate 2023. Ma tra le città che ospiteranno la band,non è stata contemplata dal frontman. Due date ae tre a Milano Isi esibiranno in concerto allo stadio Diego Armando Maradona diil 21 giugno 2023, con grande entusiasmo del Sindaco Manfredi. Subito dopo i, invece, il 28 giugno si esibirà al Maradona anche Tiziano Ferro. Non solo, ail ...

