Champions, sorteggio live: Milan col Chelsea, Juve - Psg. Inter, girone di ferro. Liverpool per il Napoli (Di giovedì 25 agosto 2022) Champions League , oggi inizia la rincorsa alla Coppa dalle grandi orecchie, che in passato tante volte ha visto trionfare squadre italiane, ma che nel passato recente per i nostri club è stata un ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 agosto 2022)League , oggi inizia la rincorsa alla Coppa dalle grandi orecchie, che in passato tante volte ha visto trionfare squadre italiane, ma che nel passato recente per i nostri club è stata un ...

juventusfc : Quali saranno le nostre avversarie in questa edizione della Champions League? ?? ?? Fate uno screenshot e condividet… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, GIRONE E: #MILAN, CHELSEA, SALISBURGO, DINAMO ZAGABRIA IL SORTEGGIO ?… - FBiasin : Sorteggio #Champions: voglio il #Psg! (Proclami arrogantissimi che sottintendono un messaggio: sceicco de “il ca… - InterCM16 : RT @corradone91: La mia presentazione del girone #UCL dell'#Inter per @InterCM16: le corazzate #Bayern e #Barça, più un abbordabile #Viktor… - corradone91 : La mia presentazione del girone #UCL dell'#Inter per @InterCM16: le corazzate #Bayern e #Barça, più un abbordabile… -