Tiro a volo, calendario Europei Larnaca 2022: programma, orari e diretta tv (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il calendario completo degli Europei di Larnaca 2022 di Tiro a volo, in programma dal 26 agosto all’11 settembre. A Cipro i migliori tiratori del continente si sfidano per il titolo nella prima tappa di avvicinamento ai Giochi di Parigi 2024. Sono infatti in palio le prime carte olimpiche e gli azzurri sono pronti a giocarsela fino in fondo. Di seguito il programma della rassegna continentale, con date e orari italiani. calendario Europei 2022 Giovedì 25 Agosto – Allenamenti Ufficiali Trap Venerdì 26 Agosto – Gara Trap M e F (75 piattelli) Sabato 27 Agosto – Gara Trap M e F (50 piattelli) 13:30 Semifinali e Finale Trap F 15:30 Semifinali e Finale Trap M Domenica 28 Agosto – Gara ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilcompleto deglididi, indal 26 agosto all’11 settembre. A Cipro i migliori tiratori del continente si sfidano per il titolo nella prima tappa di avvicinamento ai Giochi di Parigi 2024. Sono infatti in palio le prime carte olimpiche e gli azzurri sono pronti a giocarsela fino in fondo. Di seguito ildella rassegna continentale, con date eitaliani.Giovedì 25 Agosto – Allenamenti Ufficiali Trap Venerdì 26 Agosto – Gara Trap M e F (75 piattelli) Sabato 27 Agosto – Gara Trap M e F (50 piattelli) 13:30 Semifinali e Finale Trap F 15:30 Semifinali e Finale Trap M Domenica 28 Agosto – Gara ...

sportface2016 : Tiro a volo, #Europei #Larnaca2022: programma, orari e come vedere le gare in diretta - StampaVercelli : Gli Europei di tiro a volo senza Giovanni Pellielo: non convocato, saluta il primo pass olimpico - pietro00112 : @faberskj Prossima volta prendi una moneta, tirala in aria e il pipistrello la seguirà fino a terra, se lo fai a un… - zazoomblog : Tiro a volo Europei 2022: le favorite dello skeet. Bacosi Cainero e Bartolomei fra le migliori - #Europei #2022:… - MessinaSportiva : Il Mondiale di tiro a volo 'Elica' al TAV Castanea comincia a dare i numeri - -