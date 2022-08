Sampdoria | assalto a Colley | un club spagnolo sulle sue tracce

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Omarpotrebbe lasciare laper volare in Spagna: ci sarebbe già una prima offerta per lui Il Maiorca avrebbe presentato un’offerta da 4 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo di Omar. Stando a quanto riferisce tmw, laavrebbe però al momento declinato la proposta ritenendola troppo bassa. Difficile che la società ligure se ne privi proprio negli ultimi giorni di calciomercato, ma mai dire mai di fronte ad offerte migliorate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Footballnews24.it

Stando a quanto riferisce tmw, laavrebbe però al momento declinato la proposta ritenendola troppo bassa. Difficile che la società ligure se ne privi ...Diretta/Verona Primavera (risultato finale 0 - 0): Paoletti, rigore fallito! ... In particolare i veneti devono fare i conti con l'della Fiorentina nei confronti di Antonin Barak per ... Calciomercato Sampdoria, assalto a Saatci: Faggiano deve tenere d’occhio la concorrenza La Sampdoria rimane sempre alla ricerca di nuovi compratori per la cessione delle quote di maggioranze. Secondo Il Sole 24 Ore i debiti ammontano ad oltre 110 milioni di euro.Dennis Praet è ancora un obiettivo di calciomercato del Torino: il ds Vagnati potrebbe proporre una nuova offerta al Leicester ...