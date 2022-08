La sinistra ammucchiata

Leggi su panorama

(Di mercoledì 24 agosto 2022) In mancanza di una visione concreta e profonda sul futuro del Paese, Il Pd imbarca nelle sue file vecchie glorie, nuovi (improbabili) alleati, transfughi pentastellati, rockstar della società civile. Sintomo di un problema cronico di poltrone in un partito che ha sempre governato senza mai essere eletto... Qui manca che Fratoianni chieda di nazionalizzare Dazn». Al Nazareno stanno all’erta: l’Italia non deve rimanere con la rotella del buffering al posto del pallone, ne va dell’onore del centro. «Ecco un tema da unità nazionale» spiega un colonnello del Pd che ha voglia di scherzare sul vuoto pneumatico dei programmi. Altro che agenda Draghi, altro che allarme fascismo, altro che Ius Scholae. È fondamentale non lasciare alla destra (anzi «alle destre», fa più impresentabile) le partite che contano: quelle della Juventus e della Roma. E allora la parola d‘ordine ...