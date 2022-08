Ilary Blasi e Francesco Totti, l’amico di lui assicura: “Parlerà a breve, è successo qualcosa un anno e mezzo fa che…” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Francesco Totti beccato, ancora una volta, sotto casa di Noemi Bocchi. Qualche giorno fa vi avevamo parlato di un probabile accordo tra i due. Quello probabilmente di non farsi beccare più insieme perché altrimenti sarebbe stato un vantaggio per ormai l’ex moglie ai fini della separazione. Ma evidentemente la voglia di vedersi era tanta. Stando a quanto riporta il Settimanale Chi, in edicola da oggi, l’ex Capitano della Roma il 19 Agosto ha raggiunto la donna in tarda serata. Ecco quanto riportato: Ecco infatti Francesco Totti, mentre in macchina, con una coppia di amici, raggiunge l’abitazione al Circeo di Noemi. Esce dalla vettura a testa bassa e varca la porta d’ingresso. (…) Questa volta con Totti c’era una coppia di amici. La macchina si è fermata proprio dove, pochi giorni fa, avevamo visto ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 24 agosto 2022)beccato, ancora una volta, sotto casa di Noemi Bocchi. Qualche giorno fa vi avevamo parlato di un probabile accordo tra i due. Quello probabilmente di non farsi beccare più insieme perché altrimenti sarebbe stato un vantaggio per ormai l’ex moglie ai fini della separazione. Ma evidentemente la voglia di vedersi era tanta. Stando a quanto riporta il Settimanale Chi, in edicola da oggi, l’ex Capitano della Roma il 19 Agosto ha raggiunto la donna in tarda serata. Ecco quanto riportato: Ecco infatti, mentre in macchina, con una coppia di amici, raggiunge l’abitazione al Circeo di Noemi. Esce dalla vettura a testa bassa e varca la porta d’ingresso. (…) Questa volta conc’era una coppia di amici. La macchina si è fermata proprio dove, pochi giorni fa, avevamo visto ...

resistenzasvran : Non solo Ilary Blasi e Francesco Totti: amore al capolinea anche per questi vip - YouTube - IsaeChia : Ilary Blasi e Francesco Totti, l’amico di lui assicura: “Parlerà a breve, è successo qualcosa un anno e mezzo fa ch… - RotaruCris : RT @rep_roma: Ilary Blasi salpa per la Croazia con la figlia Isabel. E sui social pubblica la foto del dito senza fede [aggiornamento delle… - XiaoYin77986130 : RT @repubblica: Ilary Blasi salpa per la Croazia con la figlia Isabel. E sui social pubblica la foto del dito senza fede [di Valentina Lupi… - zazoomblog : Ilary Blasi la rivelazione bomba di Nicola Savino: Lanno scorso.... Sconcertante - #Ilary #Blasi #rivelazione… -