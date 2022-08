Il duello tv Letta - Meloni non ci sarà: stoppato dall'Agcom. 'Non rispetta la par condicio' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un solo confronto a due non rispetta la par condicio. Agcom interviene con una delibera approvata a maggioranza, con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi, dopo le segnalazioni sul confronto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un solo confronto a due nonla parinterviene con una delibera approvata a maggioranza, con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi, dopo le segnalazioni sul confronto ...

