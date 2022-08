‘House of the Dragon’: oltre 1 milione di Tweet per commentare la prima del prequel, andata in onda lunedì (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo tre anni di pausa, il mondo di Westeros torna sui piccoli schermi con il prequel di Game of Thrones incentrato sui Targaryen: House of the Dragons. I fan sono tornati su Twitter per discutere e commentare la nuova serie, e la première di domenica sera ha fatto registrare oltre 1 milione di Tweet sulla serie a livello globale nelle prime 24 ore dopo la messa in onda 1 . ‘House of the Dragon’: pur non dimenticando Daenerys, fan in fermento per le nuove star Rhaenyra e Daemon Targaryen Twitter offre una panoramica rispetto ai temi e ai personaggi più discussi dagli appassionati della serie TV. I personaggi più chiacchierati Game of Thrones è famoso per il suo vasto cast di personaggi, ma House of the Dragon non è da meno, e aggiunge ancora di più alla storia che gli ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo tre anni di pausa, il mondo di Westeros torna sui piccoli schermi con ildi Game of Thrones incentrato sui Targaryen: House of the Dragons. I fan sono tornati su Twitter per discutere ela nuova serie, e la première di domenica sera ha fatto registraredisulla serie a livello globale nelle prime 24 ore dopo la messa in1 . ‘House of the: pur non dimenticando Daenerys, fan in fermento per le nuove star Rhaenyra e Daemon Targaryen Twitter offre una panoramica rispetto ai temi e ai personaggi più discussi dagli appassionati della serie TV. I personaggi più chiacchierati Game of Thrones è famoso per il suo vasto cast di personaggi, ma House of the Dragon non è da meno, e aggiunge ancora di più alla storia che gli ...

CANCELLETT0 : è solo mercoledì mancano ancora troppi giorni al secondo episodio di house of the dragon ma questa attesa mi era mancata lo ammetto - infoitcultura : House of the Dragon e Stradivarius: la capsule collection che stavate aspettando - infoitcultura : House of the Dragon, oltre 1 milione di tweet per il primo episodio - infoitcultura : House of the Dragon: la 1a puntata vista da 10 milioni di persone - giyksh : dopo aver finito il primo episodio di house of the dragon -

Negli States 10 milioni di persone hanno visto la prima puntata di House of the Dragon Debutto da record, negli USA, per il primo episodio di House of the Dragon, serie prequel de Il Trono di Spade e disponibile in contemporanea anche in Italia su Sky. A seguire il debutto della serie quasi 10 milioni di spettatori! La première di House of ... 'House of the Dragon': oltre 1 milione di Tweet per commentare la prima del prequel, andata in onda lunedì Dopo tre anni di pausa , il mondo di Westeros torna sui piccoli schermi con il prequel di Game of Thrones incentrato sui Targaryen : House of the Dragons. I fan sono tornati su Twitter per discutere e commentare la nuova serie, e la première di domenica sera ha fatto registrare oltre 1 milione di Tweet sulla serie a livello globale ... Corriere della Sera Debutto da record, negli USA, per il primo episodio diofDragon, serie prequel de Il Trono di Spade e disponibile in contemporanea anche in Italia su Sky. A seguire il debutto della serie quasi 10 milioni di spettatori! La première diof ...Dopo tre anni di pausa , il mondo di Westeros torna sui piccoli schermi con il prequel di Game of Thrones incentrato sui Targaryen :ofDragons. I fan sono tornati su Twitter per discutere e commentare la nuova serie, e la première di domenica sera ha fatto registrare oltre 1 milione di Tweet sulla serie a livello globale ... Poke House, le ciotole di cibo salutare da Milano al mondo: 85 aperture