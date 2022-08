Francesco Totti beccato mentre va a trovare di nascosto Noemi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Francesco Totti insieme a Noemi Bocchi La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto discutere il web per tutta l’estate. Come sappiamo dopo 20 anni di vita insieme l’ex Capitano della Roma e la conduttrice hanno deciso di prendere strade diverse, e numerosi sono stati i retroscena emersi in queste settimane. In particolare L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 24 agosto 2022)insieme aBocchi La separazione trae Ilary Blasi ha fatto discutere il web per tutta l’estate. Come sappiamo dopo 20 anni di vita insieme l’ex Capitano della Roma e la conduttrice hanno deciso di prendere strade diverse, e numerosi sono stati i retroscena emersi in queste settimane. In particolare L'articolo proviene da Novella 2000.

