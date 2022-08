Elezioni, la top 10 dei ‘dinosauri’ in Parlamento. Dal recordman Casini a Prestigiacomo, i ri-candidati (in seggi blindati) con più anzianità (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono in Parlamento da decenni e non hanno nessuna intenzione di gettare la spugna. Così alle Elezioni del 25 settembre tornano in lista per la riconferma della poltrona a Palazzo Madama o a Montecitorio, quasi sempre con un seggio blindato. Sono i “dinosauri” del potere legislativo italiano. Dal recordman Casini, passando per i leghisti Bossi e Calderoli fino a Prestigiacomo e Rotondi e il quasi “anonimo” Russo (azzurro passato con Calenda). Così mentre c’è chi come il Movimento 5 stelle conferma il vincolo dei due mandati, gli altri partiti non pongono limiti e, per molti, l’usato garantito vale più del nuovo. Ecco la classifica dei primi dieci parlamentari per numero di legislature e anni di seggio alla Camera o al Senato. Sono tutti di centrodestra (tranne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono inda decenni e non hanno nessuna intenzione di gettare la spugna. Così alledel 25 settembre tornano in lista per la riconferma della poltrona a Palazzo Madama o a Montecitorio, quasi sempre con uno blindato. Sono i “dinosauri” del potere legislativo italiano. Dal, passando per i leghisti Bossi e Calderoli fino ae Rotondi e il quasi “anonimo” Russo (azzurro passato con Calenda). Così mentre c’è chi come il Movimento 5 stelle conferma il vincolo dei due mandati, gli altri partiti non pongono limiti e, per molti, l’usato garantito vale più del nuovo. Ecco la classifica dei primi dieci parlamentari per numero di legislature e anni dio alla Camera o al Senato. Sono tutti di centrodestra (tranne ...

