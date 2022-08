È stata arrestata la rapinatrice seriale che terrorizzava gli anziani nel Catanese (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Era diventata il terrore degli anziani di Paternò, nel Catanese, paese nel quale metteva a segno rapine. È stata arrestata dai carabinieri del Nucleo operativo la donna di 44 anni che, assieme ad altre due complici, si era resa responsabile nel 2011 di una serie di colpi. In particolare il gruppo riusciva a guadagnarsi la fiducia della vittima anziana, mediante le pulizie domestiche o anche la promessa di semplice compagnia, quindi, dopo averne vinto la diffidenza, agivano con spregiudicatezza derubandola di ogni bene di valore. La donna, che dovrà scontare 2 anni e 6 mesi di reclusione per rapina, è stata condotta nel carcere di piazza Lanza a Catania. Leggi su agi (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Era diventata il terrore deglidi Paternò, nel, paese nel quale metteva a segno rapine. Èarredai carabinieri del Nucleo operativo la donna di 44 anni che, assieme ad altre due complici, si era resa responsabile nel 2011 di una serie di colpi. In particolare il gruppo riusciva a guadagnarsi la fiducia della vittima anziana, mediante le pulizie domestiche o anche la promessa di semplice compagnia, quindi, dopo averne vinto la diffidenza, agivano con spregiudicatezza derubandola di ogni bene di valore. La donna, che dovrà scontare 2 anni e 6 mesi di reclusione per rapina, ècondotta nel carcere di piazza Lanza a Catania.

