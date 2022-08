Dalla trasmissione di Barbara D’Urso al Gf Vip: indiscrezione clamorosa (Di mercoledì 24 agosto 2022) Da volto fisso della trasmissione di Barbara D’Urso a concorrente del GF VIP: l’indiscrezione è clamorosa, da non credere. Attivate il countdown: manca pochissimo alla settima edizione del GF VIP! La data di inizio, a quanto pare, è prevista per il 19 Settembre, ma fino ad ora non si sa nulla del cast che vi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 24 agosto 2022) Da volto fisso delladia concorrente del GF VIP: l’, da non credere. Attivate il countdown: manca pochissimo alla settima edizione del GF VIP! La data di inizio, a quanto pare, è prevista per il 19 Settembre, ma fino ad ora non si sa nulla del cast che vi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

AgNPs : RT @osamundR: Ma VAFFA ????Speranza: 'il mio auspicio è che tutte le forze politiche dicano con chiarezza che sui vaccini non si arretrerà d… - fracaruc : RT @osamundR: Ma VAFFA ????Speranza: 'il mio auspicio è che tutte le forze politiche dicano con chiarezza che sui vaccini non si arretrerà d… - patrizietta63 : @giusbrindisi Ma basta! I #ciglioni si sono rotti i… E tanti saluti dalla cuccia. Dove si sta benissimo lontani da… - Biagiothai : RT @osamundR: Ma VAFFA ????Speranza: 'il mio auspicio è che tutte le forze politiche dicano con chiarezza che sui vaccini non si arretrerà d… - arybarbarella : RT @osamundR: Ma VAFFA ????Speranza: 'il mio auspicio è che tutte le forze politiche dicano con chiarezza che sui vaccini non si arretrerà d… -