Chris Hemsworth è irriconoscibile sul set di Furiosa (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il nostro amato Thor, ossia Chris Hemsworth è completamente irriconoscibile con barba incolta e protesi di naso nelle foto del set di Furiosa, secondo quanto riporta Daily Mail. Chris Hemsworth sul set di Furiosa è irriconoscibile: ecco perché Chris Hemsworth Come sappiamo, Chris Hemsworth prenderà parte al quinto capitolo del franchise di Mad Max, Furiosa sarà sia uno spin-off che un prequel di Mad Max: Fury Road del 2015, che vedeva protagonista Charlize Theron nel ruolo di Imperator Furiosa. Sempre del regista George Miller, il film prequel si concentrerà sulle origini della giovane Furiosa, che viene rapita dal Luogo Verde ...

