Bonucci preoccupa | la Juventus cerca un nuovo centrale disperatamente

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Lapotrebbe cambiare strategia sul mercato; lo stop dirischia di far tornare il club bianconero sul mercato. L’inizio di stagione dellaè stato caratterizzato da una serie di problemi legati agli infortuni; durante la tournée americana si è fatto male Pogba mentre, nel corso del match con il Sassuolo, ha dovuto alzare bandiera bianca Di Maria. Problemi non da poco considerando sia il valore di entrambi i giocatori sia una situazione, legata ai problemi fisici, che vanno avanti dallo scorso anno. L’ultimo stop è stato quello diche ha messo in allarme la società e non è da escludere un possibileintervento sul mercato. LaPresseCome abbiamo potuto vedere in questa sessione di mercato, laha rivoluzionato la difesa; sono partiti sia ...

GianVand : @_ThousandN Molto più che la prestazione di ieri mi preoccupa il fatto che a fine agosto la nostra rosa difensiva p… - infoitsport : Juve, il problema di Bonucci non preoccupa - ZonaBianconeri : RT @persemprecalcio: ???? La #Juventus sfiderà la Sampdoria nel prossimo turno di campionato ma #Bonucci parrebbe avere qualche problemino… - persemprecalcio : ???? La #Juventus sfiderà la Sampdoria nel prossimo turno di campionato ma #Bonucci parrebbe avere qualche problemi… - 7_Mirco : @GiadaMazzucco Quando l'over 35 è Chiellini, lo considero titolare. Bonucci sta diventando fragile fisicamente (com… -

- Leo ha 35 anni e nella scorsa stagione ha saltato ben 11 partite per problemi muscolari e ... L'inizio però. E chissà che il suo primo stop non possa cambiare i piani della dirigenza ...L'EMERGENZA - Ma se il mercato appare confuso, la cosa che in questo momentodi più i ... L'ultimo stop, quello di, è forse quello che a livello tecnico fa meno male anzi che ...La Juventus potrebbe cambiare strategia sul mercato; lo stop di Bonucci rischia di far tornare il club bianconero sul mercato. L’inizio di stagione della Juventus è stato caratterizzato da una serie ...Come sta Bonucci Gioca Gatti Sono queste alcune delle domande a cui Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ...