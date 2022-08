Bologna, nuovo caso di femminicidio: donna uccisa a martellate dall’ex compagno calciatore (Di mercoledì 24 agosto 2022) Bologna è stata scossa nelle scorse ore da un nuovo caso di femminicidio. Vittima la 57enne Alessandra Matteuzzi, uccisa a martellate davanti la propria abitazione dall’ex compagno, il calciatore e modello 27enne Giovanni Padovani. Quest’ultimo, tesserato in Serie D per la Sancataldese, sarebbe arrivato a Bologna in aereo dalla Sicilia. A dare l’allarme la sorella della vittima, che racconta: “È scesa dalla macchina e ha cominciato a urlare: no Giovanni, no, ti prego, aiuto. Io ero al telefono, ho chiamato immediatamente i carabinieri che sono arrivati subito. Io abito a 30 chilometri”. Nel passato della coppia diversi litigi e una denuncia per stalking da parte di Alessandra nei confronti di Giovanni, che nel corso ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022)è stata scossa nelle scorse ore da undi. Vittima la 57enne Alessandra Matteuzzi,davanti la propria abitazione, ile modello 27enne Giovanni Padovani. Quest’ultimo, tesserato in Serie D per la Sancataldese, sarebbe arrivato ain aereo dalla Sicilia. A dare l’allarme la sorella della vittima, che racconta: “È scesa dalla macchina e ha cominciato a urlare: no Giovanni, no, ti prego, aiuto. Io ero al telefono, ho chiamato immediatamente i carabinieri che sono arrivati subito. Io abito a 30 chilometri”. Nel passato della coppia diversi litigi e una denuncia per stalking da parte di Alessandra nei confronti di Giovanni, che nel corso ...

