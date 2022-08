Alessandra Matteuzzi: la donna uccisa a mazzate sotto casa a Bologna, nonostante la denuncia per stalking (Di mercoledì 24 agosto 2022) Alessandra Matteuzzi, donna di 57 anni italiana, è stata uccisa ieri sera dall’ex compagno Giovanni Padovani, 25enne anche lui italiano. Un nuovo femminicidio, dunque, consumatosi intorno alle 21,30 al culmine di una violenta lite in un condominio di via dell’Arcoveggio, a Bologna. Le volanti, chiamate sul posto da alcuni inquilini, hanno trovato la vittima riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta per il grave trauma cranico, colpita con un bastone. Sul posto anche l’aggressore, arrestato per omicidio. La vittima aveva già denunciato l’assassino per stalking Alessandra Matteuzzi aveva già denunciato per stalking Giovanni Padovani, l’uomo che stanotte ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022)di 57 anni italiana, è stataieri sera dall’ex compagno Giovanni Padovani, 25enne anche lui italiano. Un nuovo femminicidio, dunque, consumatosi intorno alle 21,30 al culmine di una violenta lite in un condominio di via dell’Arcoveggio, a. Le volanti, chiamate sul posto da alcuni inquilini, hanno trovato la vittima riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta per il grave trauma cranico, colpita con un bastone. Sul posto anche l’aggressore, arrestato per omicidio. La vittima aveva giàto l’assassino peraveva giàto perGiovanni Padovani, l’uomo che stanotte ...

