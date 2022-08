Vaiolo scimmie, ok a 5 dosi da una sola fiala di vaccino (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Via libera alla somministrazione del vaccino contro il Vaiolo delle scimmie – JYnneos* (Mvabn) – utilizzando una sola fiala per 5 dosi. E’ quanto prevede la circolare del ministero della Salute, firmata da Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria che fa seguito al parere dell’Emergency Task Force dell’Ema di lunedì e recepito ieri dalla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Il vaccino, indica la circolare, “può essere somministrato anche per via intradermica, sulla superficie interna dell’avambraccio, al dosaggio di 0,1 mL, da personale sanitario esperto in tale modalità di somministrazione. Da una singola fiala di prodotto è possibile estrarre fino a 5 dosi da ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Via libera alla somministrazione delcontro ildelle– JYnneos* (Mvabn) – utilizzando unaper 5. E’ quanto prevede la circolare del ministero della Salute, firmata da Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria che fa seguito al parere dell’Emergency Task Force dell’Ema di lunedì e recepito ieri dalla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Il, indica la circolare, “può essere somministrato anche per via intradermica, sulla superficie interna dell’avambraccio, al dosaggio di 0,1 mL, da personale sanitario esperto in tale modalità di somministrazione. Da una singoladi prodotto è possibile estrarre fino a 5da ...

