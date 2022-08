Soccorso alpino, due interventi in poche ore per due escursionisti in difficoltà (Di martedì 23 agosto 2022) Due interventi nella mattinata di martedì 23 agosto per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 23 agosto 2022) Duenella mattinata di martedì 23 agosto per la VI Delegazione Orobica del

enpaonlus : Ecco il caprone al sicuro nel nostro CRAS di Campomorone! Un grazie a @vigilidelfuoco Soccorso Alpino,Capitaneria… - enpaonlus : IL VIDEO. Caprone in agonia da 4 giorni sulle rocce del Parco Cinque terre - il Dolomiti - Oggi pomeriggio, con azi… - Giorno_Sondrio : Valmasino, due escursionisti salvati: uno scivola su placca rocciosa, l'altro bloccato - LDinosio : RT @enpaonlus: Ecco il caprone al sicuro nel nostro CRAS di Campomorone! Un grazie a @vigilidelfuoco Soccorso Alpino,Capitaneria ed Ente… - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Soccorso alpino, due interventi in poche ore per due escursionisti in difficoltà. -