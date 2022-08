Serie C, Ghirelli: “Con Campobasso e Teramo cambierebbe il format, ma non i gironi” (Di martedì 23 agosto 2022) Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a due giorni dal Consiglio di Stato del 25 agosto che deciderà le sorti di Campobasso e Teramo, ha spiegato cosa potrebbe accadere a ‘ItaliaOggi’: “Nel caso un cui il Consiglio di Stato dovesse riammettere il Campobasso il format di Lega Pro cambierà passando a 61 squadre, mentre la composizione dei gironi resterà la medesima. Mi auguro che si possa restare a sessanta club, ma sarà il Consiglio a prendere la decisione. Se sceglieranno la riammissione non potrò che obbedire e far rientrare le squadre nel torneo. Bisogna comunque anticipare i tempi per valutare i requisiti per iscriversi al campionato, con scadenza di pre-iscrizione a marzo. La proposta è già pronta, la presenteremo al prossimo consiglio federale”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Il presidente della Lega Pro, Francesco, a due giorni dal Consiglio di Stato del 25 agosto che deciderà le sorti di, ha spiegato cosa potrebbe accadere a ‘ItaliaOggi’: “Nel caso un cui il Consiglio di Stato dovesse riammettere ilildi Lega Pro cambierà passando a 61 squadre, mentre la composizione deiresterà la medesima. Mi auguro che si possa restare a sessanta club, ma sarà il Consiglio a prendere la decisione. Se sceglieranno la riammissione non potrò che obbedire e far rientrare le squadre nel torneo. Bisogna comunque anticipare i tempi per valutare i requisiti per iscriversi al campionato, con scadenza di pre-iscrizione a marzo. La proposta è già pronta, la presenteremo al prossimo consiglio federale”. SportFace.

