La mamma del 15enne ucciso a Pordenone: "Il processo alla soldatessa si faccia qui" (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Il gip di Pordenone ha convalidato l'arresto di Julia Bravo, la 20enne aviere americana di stanza nella base Usaf di Aviano indagata per il reato di omicidio stradale. Il giudice ha anche confermato la misura degli arresti domiciliari, da applicarsi all'interno della stessa base dove la donna si trova tuttora. La soldatessa statunitense domenica scorsa all'alba ha travolto e ucciso un quindicenne di Pordenone: secondo gli inquirenti, si era messa alla guida ubriaca. La giovane aviere Usa si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Julia Bravo è difesa dall'avvocato Aldo Masserut del foro di Pordenone. "Sono distrutta dal dispiacere, mi scuso con tutti per il dolore che ho causato", ha detto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto La giovane aviere Usa ha chiesto di ... Leggi su agi (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Il gip diha convalidato l'arresto di Julia Bravo, la 20enne aviere americana di stanza nella base Usaf di Aviano indagata per il reato di omicidio stradale. Il giudice ha anche confermato la misura degli arresti domiciliari, da applicarsi all'interno della stessa base dove la donna si trova tuttora. Lastatunitense domenica scorsa all'alba ha travolto eun quindicenne di: secondo gli inquirenti, si era messaguida ubriaca. La giovane aviere Usa si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Julia Bravo è difesa dall'avvocato Aldo Masserut del foro di. "Sono distrutta dal dispiacere, mi scuso con tutti per il dolore che ho causato", ha detto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto La giovane aviere Usa ha chiesto di ...

ale_dibattista : La vicenda del candidato del PD fatto fuori per aver criticato il governo israeliano è raccapricciante. Il PD di og… - WeCinema : In concorso alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia del 1962, 'Mamma Roma' di Pier Paolo Pasol… - RaiNews : Parla la madre di Giovanni Zanier, il ragazzo investito vicino Pordenone da una militare americana alla guida in st… - LAUFEYSPID3R : @prostataenorme si anzi mia mamma e mia sorella erano andate dal medico giorni fa e hanno visto che c'è una cosa de… - IvanaLaloni : RT @SimonettiEmma: Pubblicate,non fate finire mai questo giorno.?? Il momento più bello,l'arrivo di lui con la mamma super emozionata ,di le… -