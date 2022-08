Giorni d’estate, recensione del dramma sentimentale con Gemma Artenton (Di martedì 23 agosto 2022) La recensione di Giorni d’estate (Summerland), dramma sentimentale con Gemma Artenton e Gugu Mbatha-Raw che segna il debutto alla regia cinematografica della commediografa inglese Jessica Swale Alice e Frank Alice (Gemma Artenton) è una scrittrice solitaria ed indipendente che desidera solamente restarsene da sola nel suo studio in cima alla scogliera per sfatare i miti utilizzando la scienza. Segnata da una storia d’amore del passato (con Vera, interpretata da Gugu Mbatha-Raw), un giorno si imbatte nel giovane e vivace Frank (Lucas Bond), uno sfollato dei bombardamenti di Londra che viene inspiegabilmente affidato alle sue cure. L’innocenza e la curiosità del ragazzino risvegliano ben presto in Alice emozioni ormai sepolte, oltre ad ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 23 agosto 2022) Ladi(Summerland),cone Gugu Mbatha-Raw che segna il debutto alla regia cinematografica della commediografa inglese Jessica Swale Alice e Frank Alice () è una scrittrice solitaria ed indipendente che desidera solamente restarsene da sola nel suo studio in cima alla scogliera per sfatare i miti utilizzando la scienza. Segnata da una storia d’amore del passato (con Vera, interpretata da Gugu Mbatha-Raw), un giorno si imbatte nel giovane e vivace Frank (Lucas Bond), uno sfollato dei bombardamenti di Londra che viene inspiegabilmente affidato alle sue cure. L’innocenza e la curiosità del ragazzino risvegliano ben presto in Alice emozioni ormai sepolte, oltre ad ...

