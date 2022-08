GdS – Juve-Paredes: tra Rabiot, Arthur, Zakaria e McKennie, le mosse in uscita (Di martedì 23 agosto 2022) 2022-08-20 16:57:30 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Difficile l’uscita di uno tra Arthur (non risolutivo) e Rabiot, lo svizzero è tecnicamente più sacrificabile di McKennie: serve una cessione per sbloccare l’assalto all’argentino. Con l’aiuto della pista Fabian Ruiz per il Psg Max Allegri vuole un regista, fatto e finito. Il nome è quello di Leandro Paredes, vecchia conoscenza del calcio italiano (avendo indossato le maglie di Roma, Empoli e Chievo) e rinforzo ideale per aumentare la qualità della manovra e mettere a disposizione della squadra la propria esperienza europea. Il piano strategico della Juve per portarlo a Torino sembrava piuttosto spedito, ma ha poi subito un improvviso blocco per via dell’accordo mancato tra ... Leggi su justcalcio (Di martedì 23 agosto 2022) 2022-08-20 16:57:30 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Difficile l’di uno tra(non risolutivo) e, lo svizzero è tecnicamente più sacrificabile di: serve una cessione per sbloccare l’assalto all’argentino. Con l’aiuto della pista Fabian Ruiz per il Psg Max Allegri vuole un regista, fatto e finito. Il nome è quello di Leandro, vecchia conoscenza del calcio italiano (avendo indossato le maglie di Roma, Empoli e Chievo) e rinforzo ideale per aumentare la qualità della manovra e mettere a disposizione della squadra la propria esperienza europea. Il piano strategico dellaper portarlo a Torino sembrava piuttosto spedito, ma ha poi subito un improvviso blocco per via dell’accordo mancato tra ...

ZonaBianconeri : RT @GiuliaLoglisci_: ??:#Bremer sembrava il sostituto designato di #Skriniar. Anche lei non ha gradito che il brasiliano sia andato alla #Ju… - Franco93197864 : RT @GiuliaLoglisci_: ??:#Bremer sembrava il sostituto designato di #Skriniar. Anche lei non ha gradito che il brasiliano sia andato alla #Ju… - Sneijderismo : RT @GiuliaLoglisci_: ??:#Bremer sembrava il sostituto designato di #Skriniar. Anche lei non ha gradito che il brasiliano sia andato alla #Ju… - DavidOnepv : RT @GiuliaLoglisci_: ??:#Bremer sembrava il sostituto designato di #Skriniar. Anche lei non ha gradito che il brasiliano sia andato alla #Ju… - Ale18727291 : RT @GiuliaLoglisci_: ??:#Bremer sembrava il sostituto designato di #Skriniar. Anche lei non ha gradito che il brasiliano sia andato alla #Ju… -