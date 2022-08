Elezioni politiche 2022, Di Maio: “Salvini vuole confrontarsi? Bene, accetto” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Leggo che Matteo Salvini vorrebbe confrontarsi con me. Bene, accetto con grande piacere. Matteo decidi tu posto, giorno e orario, e confrontiamoci pure. Ci sono diversi temi che vanno chiariti con la massima trasparenza”. Così su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Leggo che Matteovorrebbecon me.con grande piacere. Matteo decidi tu posto, giorno e orario, e confrontiamoci pure. Ci sono diversi temi che vanno chiariti con la massima trasparenza”. Così su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di, leader di Impegno Civico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

