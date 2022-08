Carceri Veneto, Zaia: “Risorse a favore di percorsi per la dignità” (Di martedì 23 agosto 2022) VENEZIA – È stato firmato oggi a Palazzo Balbi un accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, rappresentata dal presidente Luca Zaia, e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP), nella persona del direttore, Maria Milano Franco d’Aragona. Lo scopo è il rafforzamento, negli istituti penitenziari del Veneto, delle capacità gestionali, tecniche e specialistiche necessarie per promuovere percorsi di inclusione socio-lavorativa a favore dei detenuti. Alla stipula era presente anche l’assessore alla Sanità e alle Politiche sociali. Con l’accordo si avvia pertanto una sinergia, grazie alla quale, con un investimento di 200mila euro, la Regione, tramite Veneto Lavoro, assumerà quattro funzionari giuridico pedagogici (figure più note come educatori) che ... Leggi su lopinionista (Di martedì 23 agosto 2022) VENEZIA – È stato firmato oggi a Palazzo Balbi un accordo di collaborazione tra la Regione del, rappresentata dal presidente Luca, e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP), nella persona del direttore, Maria Milano Franco d’Aragona. Lo scopo è il rafforzamento, negli istituti penitenziari del, delle capacità gestionali, tecniche e specialistiche necessarie per promuoveredi inclusione socio-lavorativa adei detenuti. Alla stipula era presente anche l’assessore alla Sanità e alle Politiche sociali. Con l’accordo si avvia pertanto una sinergia, grazie alla quale, con un investimento di 200mila euro, la Regione, tramiteLavoro, assumerà quattro funzionari giuridico pedagogici (figure più note come educatori) che ...

Carceri Veneto, Zaia: "Risorse a favore di percorsi per la dignità"

VENEZIA – È stato firmato oggi a Palazzo Balbi un accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, rappresentata dal presidente Luca Zaia, e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP), nella persona del direttore, Maria Milano Franco d'Aragona. Lo scopo è il rafforzamento, negli istituti penitenziari del Veneto, delle capacità gestionali, tecniche e specialistiche necessarie per promuovere percorsi di inclusione socio-lavorativa a favore dei detenuti. Alla stipula era presente anche l'assessore alla Sanità e alle Politiche sociali. Con l'accordo si avvia pertanto una sinergia, grazie alla quale, con un investimento di 200mila euro, la Regione, tramite Veneto Lavoro, assumerà quattro funzionari giuridico pedagogici (figure più note come educatori) che ...