Calcio femminile | tedesca Berger | recidiva cancro alla tiroide

(Di martedì 23 agosto 2022) Ann-Katrin, portiere della Germania e del Chelseaha svelato di soffrire nuovamente di. Diagnosticato per la prima volta nel 2017 la giocatrice guarì dopo 4 mesi, rimanendo lontano dmalattia per quattro anni. Ad oggi il ritorno. “Sto lavorando a stretto contatto con il medico e lo specialista del mio club di Londra e le mie cure inizieranno questa settimana. Rimango fiduciosa, spero che il mio trattamento sarà efficace come l’ultima volta e non vedo l’ora di tornare in campo e vedervi tutti a Kingsmeadow e Stamford Bridge”.ha anche ricevuto il sostegno dei Blues: “Tutti le siamo vicini in questo momento difficile e il club fornirà tutta l’assistenza possibile per aiutarla a riprendersi rapidamente”. SportFace.