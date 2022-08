Allan può tornare in Serie A: una big sul centrocampista brasiliano! (Di martedì 23 agosto 2022) Nella caccia al centrocampista che sostituirà Wijnaldum, per il quale ripetiamo si prospetta uno stop abbastanza lungo, almeno fino a gennaio, la Roma sta valutando diversi profili sul mercato per poter dare a José Mourinho un degno sostituto dell’olandese ex Liverpool e Paris Saint Germain. Compito non facile per Tiago Pinto, soprattutto se l’elemento da rimpiazzare aveva una funzione così duttile tra mediana e trequarti, tale per cui il giocatore che dovrà prendere il posto del neoacquisto giallorosso dovrà avere dalla sua tecnica e sostanza. Allan Calciomercato RomaSono spuntati almeno due nomi nella ricerca del centrocampista: il primo è quello di Leandro Paredes, per il quale sarebbe un ritorno nella Capitale dove ha già militato, ma per cui si dovrebbe superare la concorrenza della Juventus. L’altro è Tameze del Verona, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 23 agosto 2022) Nella caccia alche sostituirà Wijnaldum, per il quale ripetiamo si prospetta uno stop abbastanza lungo, almeno fino a gennaio, la Roma sta valutando diversi profili sul mercato per poter dare a José Mourinho un degno sostituto dell’olandese ex Liverpool e Paris Saint Germain. Compito non facile per Tiago Pinto, soprattutto se l’elemento da rimpiazzare aveva una funzione così duttile tra mediana e trequarti, tale per cui il giocatore che dovrà prendere il posto del neoacquisto giallorosso dovrà avere dalla sua tecnica e sostanza.Calciomercato RomaSono spuntati almeno due nomi nella ricerca del: il primo è quello di Leandro Paredes, per il quale sarebbe un ritorno nella Capitale dove ha già militato, ma per cui si dovrebbe superare la concorrenza della Juventus. L’altro è Tameze del Verona, ...

