WRC 2022: il Rally di Ypres che proprio non ti aspetti (Di lunedì 22 agosto 2022) Nel WRC non si deve dare mai nulla per scontato, ed il Rally di Ypres di quest'anno ne è una dimostrazione. Kalle Rovanpera può mettere qui una seria ipoteca sul titolo mondiale, e invece sbaglia. L'idolo di casa Thierry Neuville può trionfare, e invece, delude i fan belgi. Ott Tanak conquista così la seconda vittoria consecutiva, dopo il grande trionfo in Finlandia. Toyota salva il salvabile, mentre M-Sport vive la sua personale Caporetto. Rally Finlandia, Day 3: ultimi brividi al 1000 Laghi WRC 2022: cosa succede al Rally di Ypres? Il colpo di scena è nella SS2: Rovanpera esce di strada e si ritira! Succede tutto nei primi 10 Km, quando il finlandese prende male una curva e vola su un tratto sterrato. La Toyota è danneggiata e non può continuare, ma i danni sono riparabili ...

