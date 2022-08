Tegola per Gasperini, un titolare fuori due mesi per infortunio! (Di lunedì 22 agosto 2022) Sembra veramente partita col piede sbagliato la stagione dell’Atalanta. Prima la positività di Palomino all’antidoping, poi il caso Malinovskyi. Ora a disturbare i piani di Gasperini ci si mettono anche gli infortuni. Infatti Djimsiti è uscito estremamente dolorante durante Atalanta-Milan. Per il centrale albanese si prospettano due mesi di stop, dopo che è stata evidenziata una frattura composta del perone. Il calciatore, secondo il sito ufficiale dell’Atalanta, avrebbe già iniziato le cure per il suo pieno recupero. FOTO: Getty – Djimsiti-infortunio-Atlanta Come se non bastasse l’infortunio in sé, ora l’Atalanta dovrà tornare sul mercato quasi sicuramente. Il reparto difensivo, composto dai soli Demiral, Toloi e Okoli, non può reggere per due mesi. Ovviamente c’è la possibilità di retrocedere Scalvini e De Roon come centrali ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 22 agosto 2022) Sembra veramente partita col piede sbagliato la stagione dell’Atalanta. Prima la positività di Palomino all’antidoping, poi il caso Malinovskyi. Ora a disturbare i piani dici si mettono anche gli infortuni. Infatti Djimsiti è uscito estremamente dolorante durante Atalanta-Milan. Per il centrale albanese si prospettano duedi stop, dopo che è stata evidenziata una frattura composta del perone. Il calciatore, secondo il sito ufficiale dell’Atalanta, avrebbe già iniziato le cure per il suo pieno recupero. FOTO: Getty – Djimsiti-infortunio-Atlanta Come se non bastasse l’infortunio in sé, ora l’Atalanta dovrà tornare sul mercato quasi sicuramente. Il reparto difensivo, composto dai soli Demiral, Toloi e Okoli, non può reggere per due. Ovviamente c’è la possibilità di retrocedere Scalvini e De Roon come centrali ...

