Sorpreso a cedere cocaina | arrestato dai carabinieri

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al confine tra i Comuni di Sant’Antonio Abate e Scafati ipartenopei hanno notano un uomo a bordo di un Suv. L’autista era fermo in via Sant’Antonio Abate mentre un altro uomo si è avvicinato. E’ dunque è avvenuto uno scambio e isono subito intervenuti. I due sono stati subito bloccati. I militari hanno trovato una dose die una banconota da 20 euro. Durante la perquisizione sono state rinvenute e sequestrate nell’auto altre 33 dosi della stessa sostanza stupefacente e la somma contante di 262 euro ritenuta provento del reato. Ihannoun 45enne del posto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

